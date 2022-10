269,99 Euro: God of War: Ragnarök Jotnar Edition für Deutschland kommt

Fans von God of War haben in den letzten Wochen immer wieder beim PlayStation-Team in Deutschland nach der Jotnar Edition für Ragnarök gefragt, während diese in anderen Ländern schon verkauft wurde. Doch sie kommt, und zwar ab morgen.

Laut Sony wird die God of War: Ragnarök Jotnar Edition ab morgen im hauseigenen Shop verkauft und kostet stolze 269,99 Euro. Eine konkrete Uhrzeit haben wir aber noch nicht. Neben der digitalen PS4/PS5-Version sind viele Gegenständen in der Box.

Es ist eine sehr umfangreiche Sonderedition und man bekommt auch einiges an Extras geboten. Wer das alles nicht benötigt, der kann God of War: Ragnarök für 69,99 Euro vorbestellen. Das Spiel erscheint am 9. November, übrigens zusammen mit einem eigenen PS5-Controller, der ebenfalls bei Amazon Deutschland online ist.

God of War: Ragnarök Jotnar Edition Boxinhalt

Vollversion des Spiels für PS4™ und PS5™ (gedruckter Gutschein)*

40-cm-Hammer Mjölnir (Nachbildung)

Broks Würfelset

18-cm-Vinyl-Schallplatte (mit Musik von Bear McCreary)

Zwei 5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge

Anstecknadel-Set (Falke, Bär & Wolf)

Yggdrasil-Stoffkarte

Legendärer Draupnir-Ring

Steelbook-Verpackung (keine Spiel-Disc enthalten)

Schrein der Hüterin des Wissens

Gutschein für digitale Inhalte

God of War: Ragnarök Jotnar Edition Digitale Inhalte

Düstertal-Rüstung

Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

Düstertal-Axtgriff

Düstertal-Klingengriffe

Digitales Artbook von Dark Horse

Offizieller digitaler Soundtrack

PSN-Avatar-Set für PS4/PS5

PlayStation 4-Design

God of War: Ragnarök Jotnar Edition im Video

Spider-Man 2 kommt 2023 für die PlayStation 5 Ohne ein großes Showcase und ohne Neuigkeiten oder einen Trailer wurden einige Fans der Spider-Man-Spiele etwas skeptisch. Kostet die PC-Portierung zu viel Zeit und Energie und wird das Spiel womöglich doch erst 2024 für die PS5 kommen? Nein, laut Insomniac…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->