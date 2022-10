Ohne ein großes Showcase und ohne Neuigkeiten oder einen Trailer wurden einige Fans der Spider-Man-Spiele etwas skeptisch. Kostet die PC-Portierung zu viel Zeit und Energie und wird das Spiel womöglich doch erst 2024 für die PS5 kommen?

Nein, laut Insomniac Games macht man gute Fortschritte und es läuft alles nach Plan. Spider-Man 2 kommt 2023 für die PlayStation 5. Was man nicht vergessen darf: Trailer kosten die Studios viel Zeit. Mehr Zeit, als manche sicher vermuten.

We’re making good progress and it’s still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination.

Ich gehe mal davon aus, dass Spider-Man 2 erst Ende 2023 kommt und, wie jetzt God of War: Ragnarök, der große Blockbuster für Weihnachten ist. Sony kann sich Zeit lassen – ich würde auch gerne mehr wissen, das muss aber nicht 2022 sein.

Marvel’s Spider-Man 2 wurde übrigens am 9. September 2021 auf dem PlayStation Showcase angekündigt. In diesem Jahr gab es bisher kein Showcase und es wird vermutet, dass das am Microsoft-Activision-Blizzard-Deal liegt. Sony argumentiert gegen diesen Deal, da würde es nicht passen, wenn man große Exklusivtitel zeigt.

