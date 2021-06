Golf Clash: EA kauft erneut für Smartphone-Spiele ein

Game Boy Advance wird 20 Jahre alt

Der Game Boy Advance feiert heute sein 20. Jubiläum, denn am 22. Juni 2001 war der offizielle Marktstart in Europa. Falls euch das Jubiläum in den letzten Tagen schon begegnet ist: In den USA erschien der Game Boy Advance am…22. Juni 2021 JETZT LESEN →