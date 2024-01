Google Assistant wird bald deutlich „dümmer“

Unternehmen neigen ja gerne dazu, dass sie etwas auch dann positiver verkaufen, wenn es eine Sache eigentlich schlechter macht. Und genau das hat Google diese Woche mit dem Google Assistant gemacht, der Funktionen gestrichen bekommt.

Schaut man sich die Überschrift und ersten Zeilen des Blogeintrags von Google an, dann denkt man, dass da gleich ein Schwung an Optimierungen kommt, aber dann nimmt es eine Wendung und Google gibt an, dass bald viele Funktionen wegfallen.

Google Assistant: Viele Dinge fallen weg

Damit der Google Assistant besser wird (lol?) streicht man die Option, dass man die Hörbücher bei Google Play Books via Stimme steuern kann, es gibt keine Stoppuhr mehr, wenn man ein Gerät mit Display besitzt, man kann keine Sprachnachricht via Stimme schicken, ein Event im Google Kalender umplanen und noch vieles mehr.

Es gibt eine eigene Seite mit den Änderungen bei Google, da fallen wirklich viele Funktionen weg. Einen richtigen Grund nennt Google nicht, man spricht aber von Optimierungen und vom Feedback der Nutzer. Ich glaube aber nicht, dass die sich den Wegfall einer Funktion gewünscht haben, die sie vorher noch genutzt haben.

Meine Vermutung ist, dass da ein großer Umbau beim Google Assistant mit Blick auf die ganzen KI-Entwicklungen ansteht und sich Google von Funktionen trennt, die nicht so häufig genutzt wurden. Man vermarktet das aber doch etwas seltsam.

Ab dem 26. Januar 2024 werden die Funktionen übrigens gestrichen und falls eine von euch genutzte Funktion dabei ist, dann bekommt ihr einen passenden Hinweis.

