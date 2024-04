Google bekommt neue Nutzungsbedingungen

Die Nutzungsbedingungen von Google werden am 22. Mai 2024 aktualisiert. Die Änderungen sollen transparenter machen, was Nutzer von Google-Diensten erwarten können und was von ihnen erwartet wird, so das Unternehmen.

Die Aktualisierungen betreffen unter anderem die Bedingungen für die Nutzung von generativer KI, Richtlinien für missbräuchliche Aktivitäten und Haftungsbeschränkungen. Für Nutzer außerhalb der USA werden die Haftungsabschnitte angepasst, um lokale Gesetze besser zu berücksichtigen.

Außerdem gibt es Klarstellungen zu Streitigkeiten und Aktualisierungen zur Funktionsweise der Dienste. Für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gibt es zusätzliche Informationen zu Rechtsbegriffen.

Was Nutzer tun müssen, hängt von ihrem Status ab:

Für Minderjährige: Eltern oder Erziehungsberechtigte sollten die Änderungen gemeinsam mit ihrem Kind durchgehen und entscheiden, ob Anpassungen am Konto erforderlich sind.

Für Google Workspace-Nutzer: Die neuen Bedingungen haben keine Auswirkungen auf die bestehenden Vereinbarungen zwischen Google und den Organisationen, betreffen jedoch Nutzer, denen Zugriff auf zusätzliche Dienste gewährt wurde.

Für andere Nutzer: Es wird empfohlen, die Änderungen zu lesen und zu entscheiden, ob sie den neuen Bedingungen zustimmen oder ihre Inhalte entfernen möchten.

Hier findet ihr die neuen Google-Nutzungsbedingungen in vollem Umfang.

