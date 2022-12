Google erweitert die mobile Suche mit Vorschlägen

Google wird in den kommenden Tagen eine Neuerung bei der Suche in den USA verteilen, die man zunächst in der mobilen Suche und den Apps einführt. Es ist im Moment noch unklar, wann diese Neuerung zu uns kommt, aber sicher erst 2023.

Worum geht es? Google erweitert die Suche um „Topics“, was übersetzt „Themen“ bedeutet. Konkret sind das Wörter unter der Suchleiste, die zu eurer Suche passen könnten. Sucht ihr zum Beispiel nach Rezepten, dann gibt es „gesund“ als Option:

Google analysiert dabei, was andere Nutzer in der Regel noch suchen, wenn sie die gleichen Begriffe wie ihr eingeben. Und da Google die weltweite Nummer 1 bei der Suche ist, dürfte es da viele Begriffe geben, die dann zu eurem Anliegen passen.

Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht und das kann hin und wieder praktisch sein. Die Autovervollständigung bei der Suche funktioniert ja auch hin und wieder gut. Und Google kann hier eben auf unglaublich viele Daten zurückgreifen.

