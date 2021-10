Google hat große Pläne für das Pixel 6 (Pro)

Google wird heute ein neues Pixel-Smartphone vorstellen, welches man schon vor ein paar Wochen gezeigt hat. Heute soll es die finalen Details geben, doch schon die letzten Tage haben gezeigt, dass es in diesem Jahr definitiv anders laufen wird.

Das Marketing ist bereits angelaufen und schon jetzt stärker denn je. Es gibt einen eigenen Chip, Android 12 wurde speziell für die neue Generation optimiert und es gibt ein neues Pro-Modell, welches wohl mit anderen Flaggschiffen mithalten kann.

-->

Laut Nikkei will Google in diesem Jahr nicht nur abliefern, man will auch endlich mal Pixel-Smartphones verkaufen. Für den Anfang hat man wohl 7 Millionen Einheiten bei Partnern bestellt, mehr als je zuvor bei einem Pixel (inklusive der a-Reihe).

Die Pixel-Reihe existiert nun schon seit einigen Jahren, doch bisher war sie eher eine Nischenreihe. Das soll sich ab heute ändern. Ich bin wirklich gespannt, ob das gelingt. Bisher sieht es aber ganz gut aus und man darf etwas optimistisch sein.

Samsung Galaxy S22 Ultra: So soll das Flaggschiff aussehen Vor ein paar Tagen hatten wir hier die ersten Renderbilder des Samsung Galaxy S22 Ultra, doch es wurde direkt klar: Das mit der Kamera stimmt so nicht. Es gab eine kurze Korrektur einen Tag später, doch auch die war noch…18. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->