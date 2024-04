Google hat wohl zwei neue Nest-Speaker geplant

Google hat das Interesse an Nest-Speakern in den letzten Jahren doch spürbar reduziert und ist mittlerweile weit von einem Portfolio entfernt, wie es Amazon für Alexa bietet. Doch das heißt nicht, dass man die Nest-Speaker eingestellt hat.

Zwei neue Nest-Speaker für 2024 geplant

Für 2024 deuten sich zwei Nachfolger in diesem Bereich an, denn in der Home-App von Google wurden jetzt ein neuer Google Nest Audio und Google Nest Hub Max entdeckt. Der reine Speaker wurde bereits 2020 vorgestellt und der große Speaker mit Display kam schon 2019 auf den Markt, erschien jedoch nie in Deutschland.

Schauen wir mal, wie das mit der neuen Nest-Generation aussieht und welche Pläne man bei Google damit hat. Wird das wieder ein Nischenprodukt, was man kaum vermarktet und eher nebenbei anbietet oder hat Google endlich mehr geplant?

Für mich persönlich war das mangelnde Interesse an Audio-Produkten damals der Grund, warum ich zu Amazon Alexa bin, vor allem das Ende des Google Home Max war sehr schade. Das hat sich seit dem nicht wirklich gebessert, denn es gibt zwar noch Neuheiten in diesem Bereich, aber so richtig viel Energie steckt man nicht rein.

Das ist die neue Sonos-App für Android und iOS Es liegt ein spannendes Jahr mit einigen Ankündigungen und auch ganz neuen Produkten vor Sonos und die Basis für diese Zukunft ist eine neue App, die sich bereits angedeutet hat. […]23. April 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->