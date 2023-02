Krieg in der Ukraine: Google weitet Kampf gegen Fake News in Deutschland aus

Google will den Kampf gegen Fake News auch in Deutschland ausweiten. Jigsaw, eine Google-Tochter, wird demnach in den kommenden Monaten einen neuen Ansatz erstmals auch in Deutschland einsetzen: Eine Videokampagne nach der „Prebunking-Methode“.

„Prebunking“ ist laut Google eine wissenschaftlich erforschte Kommunikationstechnik, die Nutzern dabei hilft, künftige Versuche, sie mit falschen Informationen zu manipulieren, zu erkennen und zurückzuweisen. Es geht also weniger um die Inhalte der Fake News an sich, sondern darum, dass man erlernt, wie Falschinformationen oftmals funktionieren, um sie dann besser entlarven zu können.

Prebunking thematisiert gängige Manipulationstechnik

Das „Prebunking“ erfolgt dabei üblicherweise durch kurze Videos, die sich mit einer gängigen Manipulationstechnik der Desinformation befassen, wie beispielsweise Panikmache. In Deutschland werden sich die betreffenden Videos auf hierzulande weit verbreitete Manipulationstechniken und -narrative konzentrieren. Dazu gehört laut Google die Methode der bewussten Dekontextualisierung, also aus dem Kontext gerissener Videos oder Fotos, um so falsche Narrative zu verbreiten.

Deutschland ist weltweit die zweite Region, in der Jigsaw eine entsprechende Kampagne startet. Die Videos werden als Pre-Roll oder über andere Anzeigenformate auf Social-Media-Plattformen gezeigt, voraussichtlich unter anderem auf YouTube, Facebook und TikTok.

Es kam bisher bereits zum Einsatz von „Prebunking“ in Polen (siehe Video), Tschechien und Slowakei. Das Thema war dabei der Krieg in der Ukraine. Die Ukraine versucht sich inzwischen seit fast einem Jahr gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Desinformationen im Netz.

Desinformation richtig erkennen

Nach dem Ansehen eines der Videos stieg der Anteil der Betrachter, die diese Taktiken der Desinformation richtig erkannten, um bis zu acht Prozentpunkte. Andere frühere Tests kamen laut Google zu ähnlichen Ergebnissen.

Für die deutsche Kampagne, die noch in „der ersten Hälfte des Jahres 2023“ beginnen soll, arbeitet Jigsaw mit der Agentur Moonshot sowie mit lokalen „Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft“ sowie Faktencheck-Organisationen zusammen.

