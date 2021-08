Google Maps für iOS bekommt Dark Mode

Google hat im eigenen Blog ein paar Neuerungen für Maps angekündigt, welche die iOS-App betreffen. Dazu gehören auch die Widgets, die aber schon vor ein paar Tagen aufgetaucht sind – nun hat man sie eben noch offiziell angekündigt.

Darüber hinaus wird man in Zukunft auch den Standort via Google Maps direkt in iMessage mit anderen teilen können. Standardmäßig ist eine Stunde eingestellt, ihr könnt euren Standort allerdings auch bis zu drei Tage mit anderen teilen.

Die Neuerung, die aber derzeit die Runde macht, ist der Dark Mode. Der kommt jetzt endlich auch für die iOS-App. Allerdings nicht sofort. Google beginnt noch im August mit dem Rollout, der wird aber wohl wie so oft in Phasen stattfinden.

