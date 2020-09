Google Maps: Parkgebühr mit Google Pay bezahlen

Google testet in Austin (Texas, USA) eine interessante Neuerung für Google Maps, denn dort kann man bei ausgewählten Partnern die Parkgebühr direkt in der App bezahlen. Heißt: Man sucht sich einen Parkplatz, der das bereits unterstützt (man arbeitet hier übrigens mit Passport zusammen) und zahlt via App.

Beim Parkplatz angekommen muss man die Nummer von diesem und noch die Daten vom Nummernschild eingeben und dann wird eine aktive Sitzung in Google Maps gestartet. Außerdem verknüpft Google seine Dienste und ermöglicht das Bezahlen via Google Pay, was einen schnellen Checkout ermöglichen soll.

Google gibt an, dass man diese neue Funktion in den kommenden Wochen in Austin ausbauen möchte und in den kommenden Monaten sollen dann weitere Städte in den USA folgen. Eine praktische Sache, bei der ich aber wie immer nicht damit rechne, dass wir sie so schnell in Deutschland sehen werden.

