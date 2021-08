Google Nest: Neue Kameras entdeckt

Google hat Anfang 2021 bestätigt, dass wir in diesem Jahr neue Nest-Kameras sehen werden und im Frühjahr deuteten sich die neuen Produkte dann bei der FCC an. Jetzt hat sie The Verge im offiziellen Online Store von Google entdeckt.

Demnach werden wir eine neue Nest-Kamera für Innen und Außen bekommen, die mit einem Akku ausgestattet ist, dann gibt es eine Außenkamera mit Flutlicht, eine neue Innenkamera mit Kabel und eine neue Türklingel mit Akku ist auch dabei.

-->

Die Produktseiten waren noch nicht online, sondern nur die Übersicht. Aber da Google die neuen Nest-Kameras bereits im Online Store einpflegt könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ankündigung noch diese Woche stattfinden wird.

Video: Das Google Pixel 6 Pro

Realme zeigt mit MagDart die erste Kopie von Apple MagSafe Realme hat heute ganz offiziell „MagDart“ angekündigt, einen Standard, der „eine kabellose Ära“ einläuten soll. Im Prinzip hat man sich an Apple orientiert und Qi mit Magneten auf der Rückseite kopiert, nennt es aber eben nicht MagSafe. Bei Realme gibt…3. August 2021 JETZT LESEN →

-->