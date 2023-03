Google One bekommt zwei neue Funktionen

Google hat heute zwei neue Funktionen für Google One angekündigt, die man als Sicherheitsfeatures vermarktet. Dazu gehört eine VPN-Funktion, die man mit bis zu 5 weiteren Personen (falls sie Teil eures Abos bei Google One sind) teilen kann.

Google durchsucht das Darknet für euch

Die zweite Funktion betrifft das Dark Web bzw. Darknet. Hier gibt es viele Seiten und Anbieter, auf die man nicht einfach so via Browser zugreifen kann. Doch auch hier kann es passieren, dass mit euren Daten wie der Adresse gehandelt wird.

Google durchsucht das Darknet für euch und solltet ihr Google One nutzen, dann gibt es eine Benachrichtigung, falls (und welche) Daten von euch gefunden wurden. Außerdem gibt es auch noch eine Hilfestellung, was man in so einem Fall tun kann.

Dieser Sicherheitsbericht des Darknets wird allerdings zum Start nicht bei uns in Deutschland verfügbar sein, denn laut Google geht es „in den nächsten Wochen“ in den USA los. Bisher ist auch noch unklar, ob die Funktion überhaupt zu uns kommt.

Weitere Details zu Google One gibt es auf der offiziellen Webseite.

Facebook: Hallo, wir sind doch noch gar nicht tot Falls ihr unter 30 seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ihr noch eine Person mit Facebook kennt. Und selbst bei mir mit Mitte 30 gibt es kaum noch eine […]8. März 2023 JETZT LESEN →

-->