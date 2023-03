Facebook: Hallo, wir sind doch noch gar nicht tot

Falls ihr unter 30 seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ihr noch eine Person mit Facebook kennt. Und selbst bei mir mit Mitte 30 gibt es kaum noch eine Person mit Facebook im Umfeld. Und nur noch eine, die unter 40 ist. Damit meine ich Personen, die Facebook noch aktiv nutzen und keine, die nur angemeldet sind.

Facebook: Hey, hallo, wir leben doch noch

Man könnte also leicht den Eindruck bekommen, dass Facebook stirbt und TikTok und Co. der neue Sch* sind. Stimmt auch irgendwie, aber das hängt eben immer vom Blickwinkel ab. Facebook selbst sieht das natürlich anders und hat in einem Blogeintrag diese Woche ganz klar betont, dass man nicht tot ist und nicht stirbt.

Irgendwie ironisch, dass man sowas in der Einleitung betonen muss.

Als Argument nennt man die 2 Milliarden aktiven Nutzer am Tag, ein ganz neuer Meilenstein für Facebook. Doch Nokia war auch unangefochtener Marktführer, als das Apple iPhone vorgestellt wurde. Und Toyota ist aktuell die Nummer 1 und bei Elektroautos kaum vertreten. Über die Zukunft sagt so ein Meilenstein nichts aus.

Allerdings gibt es einen Punkt, den wir hier nicht sehen: Die Asien-Pazifik-Region. Hier wächst Facebook stark und das gleicht Stagnation und einen Rückgang in den anderen Regionen aus. Im Blogeintrag von Facebook gibt es aber ein Zeichen, was ich eher negativ deute: Der Facebook Messenger kehrt zurück in die normale App.

Facebook: Messenger is coming home

Warum das? Man hat den Dienst doch vor vielen Jahren ausgelagert. Nun, die Antwort gibt Facebook selbst: Der Messenger wächst und ist beliebt. Das ist nur eine Vermutung von mir, aber es würde Sinn ergeben, wenn man den Messenger wieder in die App integriert, weil man so mehr Nutzer in die Facebook-App lockt.

Und das würde bedeuten: Mehr tägliche aktive Nutzer.

Was mich zur Frage bringt: Schön und gut, dass Facebook so viele tägliche Nutzer hat, aber was machen diese denn? Nutzen sie Facebook? Oder sind sich nur hin und wieder tagsüber für Chats aktiv? Konkrete Details nennt Facebook hier nicht.

Und die Zukunft? Facebook setzt auf KI und hat ein Team, was an KI-Funktionen für Facebook arbeitet. Doch das kündigt nach dem ChatGPT-Hype gefühlt jeder an.

Sagen wir es mal so: Facebook ist nicht tot und es gibt eine Region, in der man gut wächst. Doch ist Facebook noch relevant? Oder ist es nur ein Messenger? Und ist man in der jungen Zielgruppe noch relevant? Der Meilenstein klingt ja schön und gut, aber die Marktführerschaft hat Nokia in den Jahren danach nicht geholfen.

Angry Birds: Der Klassiker hat eine letzte Chance Im Frühjahr entschied sich Rovio für einen Schritt, der viele Fans begeisterte: Man brachte das Original von Angry Birds für 99 Cent zurück. Doch dieser Schritt hatte unangenehme Folgen für […]8. März 2023 JETZT LESEN →

-->