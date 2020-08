Google Pixel 4 (XL) bereits eingestellt

Google hat das Pixel 4 und Pixel 4 XL bereits eingestellt. Im US-Shop sind die beiden Modelle nicht mehr verfügbar und auf Nachfrage von The Verge hat das Unternehmen bestätigt, dass es das war. Wer jetzt noch ein Pixel 4 oder Pixel 4 XL in den USA kaufen möchte, der muss sich bei den Partnern umschauen.

In Deutschland ist das Pixel-Lineup weiterhin erhältlich, aber der Abverkauft dürfte auch hier begonnen haben. Das Google Pixel 5 dürfte zwar am 8. Oktober in den Vorverkauf gehen, aber das spricht trotzdem nicht für den Erfolg vom Pixel 4. Google hat bisher allerdings noch nie offizielle Verkaufszahlen genannt.

Mal schauen, ob das neue Pixel-Lineup von Google erfolgreicher sein wird und ob man mit der Mittelklasse-Strategie mehr Erfolg haben wird. Die Vorgänger (Pixel 2 und Pixel 3) waren jedenfalls länger auf dem Markt, mit dem Lineup von 2019 scheint Google also nicht so viele Nutzer vom Kauf überzeugt zu haben.

Video: Google Pixel 5, Pixel 6 und mehr

