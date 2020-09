Google Pixel 4a war auch in Blau geplant

Google brachte das Pixel 4a einige Monate später als geplant auf den Markt und dann auch nur in einer Speichergröße und nur in Schwarz. Wir wissen nicht, ob es mehr Versionen geben sollte, aber eine weitere Farbe war wohl geplant.

Google Pixel 4a in „Barely Blue“

Bei 9TO5Google hat man auf einer Webseite von Google die Renderbilder dieser Farbe gefunden. Google spricht in der Bilddatei von „Blue“, aber ein Leak vom Mai sprach von „Barely Blue“ und das würde doch sehr gut zu dieser Farbe passen.

-->

Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass Google diese Farbe noch nachreichen wird, denn das Pixel 4a und Pixel 5 stehen bald an. Das Pixel 5 könnte übrigens in Blau auf den Markt kommen (neben Schwarz), beim Pixel 4a 5G steht neben Schwarz nur Weiß im Raum. Google experimentiert dieses Jahr also weniger mit Farben.

Poco X3 NFC: Ausgepackt und erster Eindruck Selten war ein Mittelklasse-Smartphone so spannend wie das Poco X3 NFC. Xiaomi liefert hier auf dem Datenblatt eine wahre Top-Leistung ab und schafft es dennoch, die meisten Konkurrenz-Produkte deutlich zu unterbieten. Bei uns kam das neue Budget-Modell schon einige Tage…9. September 2020 JETZT LESEN →

-->