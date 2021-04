Verwirrung um das Google Pixel 5a

Gestern habe zwei gute Quelle behauptet, dass das Pixel 5a eingestellt wurde und es doch nicht auf den Markt kommen soll. Normalerweise zeigt Google die neuen a-Modelle Frühjahr oder Sommer, doch das sei dieses Jahr nicht möglich.

Als Grund stand im Raum, dass Google nicht genügend Chips habe. Wir wissen zwar noch nicht welchen Chip man verbauen wollte, aber Qualcomm und Co. sind von der Knappheit betroffen und es betrifft daher auch nicht nur Google.

Doch Google war mal wieder schnell und gab nur wenige Stunden (Minuten?) später an, dass das Pixel 5a 5G nicht eingestellt wurde. Es soll noch in diesem Jahr in den USA und Japan erhältlich sein und man wird bald mehr Details nennen.

Pixel 5a 5G is not cancelled. It will be available later this year in the U.S. and Japan and announced in line with when last year’s a-series phone was introduced.