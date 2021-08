Das Google Pixel 6 kommt ohne Netzteil daher

Google hat heute das Pixel 5a offiziell vorgestellt und das kommt noch mit einem Netzteil im Lieferumfang. Mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro wird sich Google diese Kosten aber, wie Apple und Samsung auch, sparen.

Das neue Pixel-Smartphone ist also das letzte mit einem Netzteil und in Zukunft gibt es das bei der Pixel-Reihe nicht mehr. Laut Google hat sowieso jeder ein USB C-Netzteil daheim, daher ist das gar nicht so tragisch.

Natürlich gibt es da noch das Umwelt-Argument, aber wir alle wissen, dass Apple, Samsung und Google mehr tun könnten, wenn sie das wirklich beabsichtigen würden. Die Umwelt ist der Bonus, man spart Kosten.

