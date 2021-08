Nicht für Deutschland: Google Pixel 5a ist offiziell

Google hat heute wie erwartet ein neues Pixel-Smartphone vorgestellt und es ist natürlich das Pixel 5a geworden. Da stand mal im Raum, dass es eingestellt wurde, doch das hat Google vor ein paar Monaten direkt ganz offiziell dementiert.

Kein Google Pixel 5a für Europa

Im Dementi war aber nur von einem Marktstart in den USA und Japan die Rede und so ist es auch. Das Google Pixel 5a wird nicht nach Europa und somit auch nicht nach Deutschland kommen. Hier hält man am Pixel 4a-Lineup für 2021 fest.

Das Google Pixel 5a 5G (ja, auch 2021 gibt es noch Hersteller, die den Zusatz 5G irgendwie attraktiv finden) ist aber auch gar nicht so spannend, da es im Kern ein Google Pixel 4a 5G von 2020 ist. Eine kleinere Version (4a) gibt es 2021 nicht.

Wir bekommen also wieder eine Dual-Kamera (12,2 MP + 16 MP Ultraweit), ein großes OLED-Display mit Loch auf der Frontseite und unter der Haube werkelt der Snapdragon 765G mit 5G-Modem, der eben auch im Vorgänger verbaut war.

Das Google Pixel 6 kommt zu uns

Der Akku ist jetzt allerdings größer und da das Pixel 5a eben „neu“ ist, gibt es auch ein Jahr mehr beim Update-Support. Sicher ein gutes Android-Smartphone, aber am Ende ist es für uns auch egal, da man es hier nicht kaufen können wird.

Bei uns geht es dann, vermutlich im Oktober, mit dem Pixel 6-Lineup weiter. Das kommt nach Europa und auch nach Deutschland. Mal schauen, ob wir dann auch wieder ein Google Pixel 6a bekommen werden und ob das zu uns kommt.

Video: Das Google Pixel 6 (Pro)

