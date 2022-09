Google Pixel 7: Möglicher Preis für Deutschland

Kommende Woche werden wir die finalen Details zum Pixel 7-Lineup sehen und im Moment ist in der Tech-Branche vor allem eine Frage spannend: Wie lautet der Preis? Alles wird teurer und Unternehmen wie Apple geben das an Kunden weiter.

Google wird Preise wohl nicht erhöhen

Google scheint aber an den Preisen der Pixel 6-Reihe festzuhalten, das hat sich bereits angedeutet und auch bei Amazon USA gab es schon einen Preis. Seit heute gibt es auch einen ersten Euro-Preis, der für uns natürlich viel interessanter ist.

Demnach wird das Google Pixel 7 in Spanien genau 649 Euro kosten. Es ist also so teuer wie der Vorgänger und daher gehe ich mal davon aus, dass das a) auch für uns in Deutschland gilt und b) das Pro-Modell wieder bei 899 Euro liegen wird.

In Deutschland kann man das neue Google Pixel 7 übrigens auch schon über die Suche bei Amazon finden, da ist aber krummer Preis als Platzhalter zu sehen. Doch auch hier gibt es ein Datum: Der Marktstart findet demnach am 13. Oktober statt.

OJO A ESTO Confirmado el precio de lanzamiento del #Google #Pixel7 en España. Exactamente el mismo precio del modelo anterior. ¡BIEN HECHO! A la venta el 13/10. pic.twitter.com/dPmv5wjzeF — Jose Morales Ros 👓 (@geekdegafas) September 29, 2022

