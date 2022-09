Mit Fitbit: Google Pixel Watch landet bereits bei Händlern

Die Google Pixel Watch ist seit über einem Jahr bekannt und Google hat die neue Smartwatch auch schon im Mai angekündigt. Die finale Enthüllung mit allen Details steht aber erst am 6. Oktober an, auch wenn Google vorab schon sehr viel zeigt.

Verpackung für die Google Pixel Watch

Was wir bisher aber nicht gesehen haben: Die Verpackung. Die Google Pixel Watch landet allerdings so langsam bei ersten Händlern, wie in diesem Fall bei Target in den USA, und macht jetzt das erste Bild der Verpackung von Google die Runde.

Wie erwartet wirbt Google „mit Fitbit“, die Fitbit-App sieht man ja selbst als eines der Killer-Features der ersten eigenen Smartwatch. Eine Fitbit-Smartwatch mit Wear OS wurde auch angekündigt, da ruderte Google aber doch wieder zurück.

Die aktuellen Modelle kommen noch mit Fitbit OS.

Dieser Leak ist übrigens nicht nur deshalb interessant, weil wir die Verpackung der Google Pixel Watch sehen, er spricht auch dafür, dass sie zeitnah auf den Markt kommt. Der Marktstart dürfte noch im Oktober mit der Pixel 7-Reihe stattfinden.

