Google Pixel 7 (Pro): Datum steht angeblich

Der Oktober war bisher der Pixel-Monat, daher wundert es uns nicht, dass Jon Prosser jetzt den 13. Oktober als Datum für den Marktstart in den Raum wirft. Das ist angeblich der Release-Tag für das Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro.

Die Vorbestellungen starten laut Quelle am 6. Oktober, das könnte also auch das Datum für das Event sein. Wobei das bei Google nicht gesetzt sein muss, da man schon Geräte angekündigt und sie nicht direkt in den Vorverkauf geschickt hat.

Und die Google Pixel Watch? Nun, diese wird nicht erwähnt, da sprach Google aber mal von September. Ich vermute mal, dass die Geräte zusammen kommen. Es wird also entweder Oktober oder man hat ein Event für Ende September in Planung.

