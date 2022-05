Pixel Watch: Google sieht Fitbit als „Killer-App“

Google teaserte letzte Woche erstmals die Pixel Watch auf der I/O 2022 an und zeigte uns das Design. Viele Details bekamen wir nicht, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es eine schlechte Nachricht gibt: Ein veralteter Chip von 2018.

Die meisten haben damit gerechnet, dass wir den Exynos W920 der Samsung Galaxy Watch 4 sehen werden, aber laut 9TO5Google ist es der Exynos 9110 von 2018. Das wäre für die Performance und Akkulaufzeit kein gutes Argument.

-->

Die Google Pixel Watch war zwar mal für 2021 geplant, aber selbst da wäre der Chip schon nicht mehr optimal gewesen. Ich hoffe wirklich, dass das ein Gerücht bleibt, auch wenn die Quelle der Meldung durchaus zuverlässig bei sowas ist.

Doch was wird die Google Pixel Watch dann abheben? Für Sundar Pichai, den Chef von Google, ist Fitbit die „Killer-App“ der Smartwatch. Das hat er im Podcast mit Nilay Patel (Decoder) verraten. Das eigene Design und Fitbit sind die Argumente.

Google will sich auf das Ökosystem fokussieren und da einen Mehrwert bieten. Wie das aussieht, ist unklar. Fitbit plant übrigens auch eine Smartwatch mit Wear OS, da ist man mittlerweile allerdings sehr zurückhaltend, wenn es um neue Details geht.

Ich bin mir nicht sicher, ob Fitbit als Plattform ein so großer Mehrwert ist. Die Pixel Watch wird so womöglich für Fitbit-Nutzer spannend, aber mich als „Nicht-Fitbit-Nutzer“ würde das nicht ansprechen und ich würde wohl auch Google Fit nutzen.

Viel mehr wollte der Chef von Google nicht sagen, er sei jedenfalls sehr gespannt auf die erste Smartwatch und auf deren Möglichkeiten. Im Podcast verrät Sundar Pichai übrigens den Zeitraum für die Ankündigung: Es wird im September sein.

I want to make sure the team has something to say in September when they talk about Pixel Watches.