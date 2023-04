Google Pixel: Datum und Preise für die zwei neuen Smartphones

Am 10. Mai 2023 startet die Google I/O und es hat sich schon angedeutet, dass wir in diesem Jahr wieder ein a-Modell bekommen werden. Laut 9TO5Google und Jon Prosser ist das so, das Google Pixel 7a startet direkt am 10. Mai in den Verkauf.

Wir bekommen die Farben Charcoal, Snow und Sea (das neue Blau) und Coral wird es exklusiv im Google Pixel Store geben. Leider erhöht Google den Preis auf 499 Dollar, das sind 50 Dollar mehr, ich würde auf 499 oder 519 Euro bei uns tippen.

Das Google Pixel 6a bleibt in diesem Jahr übrigens im Portfolio, damit geht man also den Apple-Weg und bietet alte Modelle (voraussichtlich) etwas günstiger an.

Google Pixel Fold kommt im Juni

Neben einem neuen a-Modell wird uns Google auch das Pixel Fold auf dem Event zeigen, es soll auch direkt in den Vorverkauf gehen. Bei den Netzbetreibern und Partnern startet dieser am 30. Mai und der Marktstart ist dann wohl am 27. Juni.

Die UVP in den USA liegt wohl bei 1.799 Dollar, bei uns werden das also zwischen 1.800 und 2.000 Euro sein. Gut möglich, dass man auch 1.799 Euro wählt und so die UVP der Galaxy Z Fold-Reihe von Samsung nutzt, aber das wissen wir nicht.

Noch zwei weitere Pixel-Produkte

Die Google Pixel Tags wurden von den Quellen nicht genannt, dürften aber auch am 10. Mai gezeigt werden, ebenso wie das Google Pixel Tablet, da hat 9TO5Google nur gehört, dass es noch nicht im Mai kommt und man ebenfalls mit Juni rechnet.

Das wird jedenfalls eine äußerst spannende Google I/O in diesem Jahr, die nicht nur Android 14 enthält, vielleicht sehen wir auch Wear OS 4, es gibt viel Hardware und womöglich teasert Google wieder das Pixel 8 und die Pixel Watch 2 vor Ort an.

