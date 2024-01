Google Pixel 8 bei freenet zum Bestpreis

Das Google Pixel 8 gibt es ab sofort bei freenet zum aktuellen Bestpreis von 639 Euro – ohne Vertrag natürlich.

Laut Preisvergleich kommt an diesen Preis derzeit kein anderer Händler heran. Das Gerät kann online bestellt und in den Filialen vor Ort abgeholt werden oder es kommt per Post zu den Kunden, dann fallen allerdings noch Versandkosten an.

Das Google-Smartphone (hier unser Bericht dazu) ist in drei Farben zu haben und es handelt sich um die Version mit 128 GB Speicher. Die Aktion soll „nur kurze Zeit“ laufen.

Zum Pixel-8-Angebot bei freenet →

Google Pixel 8: die Spezifikationen

Hersteller: Google

Google Modellbezeichnung: Pixel 8

Pixel 8 Ehemalige UVP: ab 799 Euro

ab 799 Euro Größe: 150,5 × 70,8 × 8,9 mm

150,5 × 70,8 × 8,9 mm Gewicht inklusive Akku: 187 g

187 g Betriebssystem: Android 14

Android 14 Akku: 4575 mAh

4575 mAh Display: 6,2″ (OLED, 120 Hz)

6,2″ (OLED, 120 Hz) Kamera: Dual-Kamera (50, 12 MP)

Dual-Kamera (50, 12 MP) Speicher: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB CPU: Tensor G3

Tensor G3 RAM: 8 GB

