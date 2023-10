Google Pixel 8 im Test: Teurer, kompakter und besser

Google präsentierte letzte Woche das Pixel 8 und ich konnte mir das neue Modell schon vor Marktstart in Ruhe anschauen. In den letzten Jahren war das „normale“ Pixel oft mein Geheimtipp, doch jetzt wurde es teurer, bleibt das 2023 noch so?

Das Google Pixel 8 startet jetzt bei 799 Euro und ist somit 150 Euro teurer als der Vorgänger. Es ist weiterhin günstiger als vergleichbare Basismodelle von Samsung oder Apple, aber bei so einem Preisanstieg ist doch interessant, ob sich das lohnt.

Google Pixel 8: Test als Video

Google Pixel 8: Die Spezifikationen

Hersteller: Google

Google Modellbezeichnung: Pixel 8

Pixel 8 Preis: ab 799 Euro

ab 799 Euro Verfügbar: ab 12. Oktober 2023

ab 12. Oktober 2023 Größe: 150,5 × 70,8 × 8,9 mm

150,5 × 70,8 × 8,9 mm Gewicht inklusive Akku: 187 g

187 g Betriebssystem: Android 14

Android 14 Akku: 4575 mAh

4575 mAh Display: 6,2″ (OLED, 120 Hz)

6,2″ (OLED, 120 Hz) Kamera: Dual-Kamera (50, 12 MP)

Dual-Kamera (50, 12 MP) Speicher: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB CPU: Tensor G3

Tensor G3 RAM: 8 GB

Das sind noch nicht alle Spezifikationen des Google Pixel 8 Pro. Auf der offiziellen Webseite von Google bekommt ihr weitere Informationen zum neuen Smartphone.

Google Pixel 8: Meine Stichpunkte

Das Design ist mein Highlight in diesem Jahr, denn das normale Pixel wurde immer kompakter und das Pixel 8 ist nochmal spürbar kompakter als das Pixel 7. Es ist weniger hoch und breit und liegt jetzt fast auf dem Level eines iPhone 15 (Pro). Gefällt mir, denn das ist meine optimale Größe. Optisch mag ich es auch weiterhin, nur eine Sache hätte ich mir noch gewünscht: Das Pixel 8 Pro hat eine sehr angenehme und matte Rückseite, diese hätte ich auch gerne beim Pixel 8 gehabt. Nicht nur optisch schöner anzusehen, das Pixel 8 zieht Fingerabdrücke sehr stark an.

ist mein Highlight in diesem Jahr, denn das normale Pixel wurde immer kompakter und das Pixel 8 ist nochmal spürbar kompakter als das Pixel 7. Es ist weniger hoch und breit und liegt jetzt fast auf dem Level eines iPhone 15 (Pro). Gefällt mir, denn das ist meine optimale Größe. Optisch mag ich es auch weiterhin, nur eine Sache hätte ich mir noch gewünscht: Das Pixel 8 Pro hat eine sehr angenehme und matte Rückseite, diese hätte ich auch gerne beim Pixel 8 gehabt. Nicht nur optisch schöner anzusehen, das Pixel 8 zieht Fingerabdrücke sehr stark an. Da das Pixel 8 etwas kleiner wurde, ist auch das Display etwas kleiner und kommt jetzt auf 6,2 Zoll. Finde ich aber nicht schlimm und sogar gut. Außerdem ist es ein neues OLED-Panel mit bis zu 2.000 nits und 120 Hz. Es ist noch keine LTPO-Technologie, aber das ist absolute Flaggschiff-Qualität für ein Display. Ein ganz großer Pluspunkt, auch wenn der Rand unten einen kleinen Hauch dicker ist. Es ist nicht komplett symmetrisch, was ich noch schön fände.

etwas kleiner und kommt jetzt auf 6,2 Zoll. Finde ich aber nicht schlimm und sogar gut. Außerdem ist es ein neues OLED-Panel mit bis zu 2.000 nits und 120 Hz. Es ist noch keine LTPO-Technologie, aber das ist absolute Flaggschiff-Qualität für ein Display. Ein ganz großer Pluspunkt, auch wenn der Rand unten einen kleinen Hauch dicker ist. Es ist nicht komplett symmetrisch, was ich noch schön fände. Mit Blick auf die Performance liest man immer wieder, dass die Tensor-Chips von Google nicht mit den Snapdragon-Chips mithalten können, was in Benchmarks und vielleicht auch bei einigen Spielen stimmen mag, aber im Alltag spürt man das nicht. Google hat Hardware und Software richtig gut abgestimmt. Ja, das soll nicht rechtfertigen, dass ein Snapdragon 8 Gen 2 (oder schon sehr bald der Snapdragon 8 Gen 3) nicht die bessere Wahl sein könnte, aber so ist eben der Stand und ich kann damit leben und sehe es nicht als vollwertigen Kritikpunkt an.

liest man immer wieder, dass die Tensor-Chips von Google nicht mit den Snapdragon-Chips mithalten können, was in Benchmarks und vielleicht auch bei einigen Spielen stimmen mag, aber im Alltag spürt man das nicht. Google hat Hardware und Software richtig gut abgestimmt. Ja, das soll nicht rechtfertigen, dass ein Snapdragon 8 Gen 2 (oder schon sehr bald der Snapdragon 8 Gen 3) nicht die bessere Wahl sein könnte, aber so ist eben der Stand und ich kann damit leben und sehe es nicht als vollwertigen Kritikpunkt an. Die Akkulaufzeit ist nicht extrem gut, das sollte einem klar sein, aber wenn man sich beim Display etwas zurückhält, dann kommt man auch mit diesem Pixel 8 über den Tag. An ein iPhone 15 Pro kommt so ein Pixel 8 aber nicht heran, obwohl es sogar einen Hauch größer ist. Ist okay, aber 2024 darf sich Google gerne mal um einen effizienteren Chip und die Akkulaufzeit bemühen. Und dann auch direkt schnelleres Laden anbieten, denn 27 Watt sind keine Glanzleistung in der Android-Welt. Das kann sich Apple beim iPhone erlauben, da es bei iOS keine Konkurrenz gibt, aber bei Android erwarte ich etwas mehr.

ist nicht extrem gut, das sollte einem klar sein, aber wenn man sich beim Display etwas zurückhält, dann kommt man auch mit diesem Pixel 8 über den Tag. An ein iPhone 15 Pro kommt so ein Pixel 8 aber nicht heran, obwohl es sogar einen Hauch größer ist. Ist okay, aber 2024 darf sich Google gerne mal um einen effizienteren Chip und die Akkulaufzeit bemühen. Und dann auch direkt schnelleres Laden anbieten, denn 27 Watt sind keine Glanzleistung in der Android-Welt. Das kann sich Apple beim iPhone erlauben, da es bei iOS keine Konkurrenz gibt, aber bei Android erwarte ich etwas mehr. Was auch die Kamera betrifft, denn man muss zwar weiterhin auf den guten Periskop-Zoom verzichten, aber es gibt die neue Hauptkamera mit 50 MP und die liefert auch einen sehr guten digitalen Zoom. Leider fehlen ein paar Extras des Pro-Modells wie Fotos in hoher Auflösung, die Video-Optimierung und die Pro-Funktionen. Was ich aber wirklich schade finde: Das Pixel 8 Pro hat eine neuen und sehr guten Sensor für Ultraweitwinkel-Fotos mit 48 MP, der quasi mit der Hauptkamera mithalten kann. Im Pixel 8 gibt es zwar auch einen neuen Sensor und endlich Autofokus, aber weiterhin nur 12 MP. Ich hätte mir gewünscht, dass es die gleiche Kamera wie im Pro-Modell ist.

betrifft, denn man muss zwar weiterhin auf den guten Periskop-Zoom verzichten, aber es gibt die neue Hauptkamera mit 50 MP und die liefert auch einen sehr guten digitalen Zoom. Leider fehlen ein paar Extras des Pro-Modells wie Fotos in hoher Auflösung, die Video-Optimierung und die Pro-Funktionen. Was ich aber wirklich schade finde: Das Pixel 8 Pro hat eine neuen und sehr guten Sensor für Ultraweitwinkel-Fotos mit 48 MP, der quasi mit der Hauptkamera mithalten kann. Im Pixel 8 gibt es zwar auch einen neuen Sensor und endlich Autofokus, aber weiterhin nur 12 MP. Ich hätte mir gewünscht, dass es die gleiche Kamera wie im Pro-Modell ist. Der Fingerabdrucksensor bekam früher viel Kritik bei den Pixel-Smartphones und er wurde zwar besser, es ist aber nicht der beste Sensor, den ich kenne. Die Konkurrenz ist da etwas schneller und zuverlässiger. Der Sensor ist mittlerweile okay, aber da wäre auch noch etwas Luft nach oben. Da es aber mittlerweile Face Unlock gibt und das schnell und zuverlässig funktioniert, ist mir das relativ egal. Außerdem ist Face Unlock mit der neuen Pixel-Reihe sicherer und man kann die Funktion auch für Banking-Apps und Google Pay nutzen, obwohl es kein 3D-Sensor ist, für mich ein großer Mehrwert.

bekam früher viel Kritik bei den Pixel-Smartphones und er wurde zwar besser, es ist aber nicht der beste Sensor, den ich kenne. Die Konkurrenz ist da etwas schneller und zuverlässiger. Der Sensor ist mittlerweile okay, aber da wäre auch noch etwas Luft nach oben. Da es aber mittlerweile Face Unlock gibt und das schnell und zuverlässig funktioniert, ist mir das relativ egal. Außerdem ist Face Unlock mit der neuen Pixel-Reihe sicherer und man kann die Funktion auch für Banking-Apps und Google Pay nutzen, obwohl es kein 3D-Sensor ist, für mich ein großer Mehrwert. Bei den Stereo-Lautsprechern tut sich gefühlt gar nichts, der untere Speaker ist gut, laut und klar, der Speaker in der Hörmuschel sehr bescheiden. Das ist bei modernen Smartphones mit einem dünnen Rand normal, aber irgendwie auch schade.

tut sich gefühlt gar nichts, der untere Speaker ist gut, laut und klar, der Speaker in der Hörmuschel sehr bescheiden. Das ist bei modernen Smartphones mit einem dünnen Rand normal, aber irgendwie auch schade. Google hat von Anfang an viel Wert auf einen guten Vibrationsmotor gelegt und das ist bis heute der Fall. Das haptische Feedback bei Android ist sehr nah am iPhone und Google spielt da in der Android-Welt ganz oben mit. Sowas ist einem so lange egal, bis man sich eine bessere Lösung gewöhnt hat und eine schlechtere vorgesetzt bekommt und mir persönlich ist sowas eben wichtig.

gelegt und das ist bis heute der Fall. Das haptische Feedback bei Android ist sehr nah am iPhone und Google spielt da in der Android-Welt ganz oben mit. Sowas ist einem so lange egal, bis man sich eine bessere Lösung gewöhnt hat und eine schlechtere vorgesetzt bekommt und mir persönlich ist sowas eben wichtig. Android 14 ist die Basis bei der Software und ich bin ein Fan des Google Pixel Launcher, für mich die schönste Oberfläche bei Android. Dazu kommen jeden Monat die Sicherheitsupdates, immer wieder Feature Drops und Google liefert mal eben 7 Jahre lang große Android-Updates aus und hat ab sofort die beste Update-Politik auf dem Markt, sogar noch vor Apple. Genau das habe ich bis letztes Jahr kritisiert, doch Google hat nicht nur aufgeholt, man hat auch vorgelegt und das bekommt einen ganz dicken Pluspunkt von mir.

und ich bin ein Fan des Google Pixel Launcher, für mich die schönste Oberfläche bei Android. Dazu kommen jeden Monat die Sicherheitsupdates, immer wieder Feature Drops und Google liefert mal eben 7 Jahre lang große Android-Updates aus und hat ab sofort die beste Update-Politik auf dem Markt, sogar noch vor Apple. Genau das habe ich bis letztes Jahr kritisiert, doch Google hat nicht nur aufgeholt, man hat auch vorgelegt und das bekommt einen ganz dicken Pluspunkt von mir. Was auch daran liegt, womit wir bei Sonstiges wären, dass die neuen Pixel-Smartphones mehr nachhaltige Materialien nutzen und Google die Ersatzteile ebenfalls 7 Jahre anbieten möchte, sowas ist wichtig, wenn man so lange Updates liefert. Und auch sonst ist fast alles verbaut, was ich von einem Smartphone erwarte, es gibt eine IP68-Zertifizierung, es gibt USB 3.2, es gibt Bluetooth 5.3 und es gibt sogar schon Wi-Fi 7. Auf den Temperatursensor des Pro-Modells kann ich verzichten, nur eine Sache ist sehr schade, denn es gibt beim kleinen Pixel weiterhin kein UWB (Ultrabreitband) und das darf eigentlich nicht sein.

Google Pixel 8: Mein Fazit

150 Euro mehr sind eine Ansage, gar keine Frage. Ich finde das Upgrade in diesem Jahr aber sehr gelungen, denn ich mag das neue Display, die neue Hauptkamera und die Tatsache, dass das normale Google Pixel wieder etwas kompakter wurde.

Es gibt noch ein paar Dinge, die Google hätte optimieren sollen, wie die Kamera für Ultraweitwinkel-Fotos, die es im Pro-Modell gibt, und es gibt noch etwas Luft nach oben, wie bei der Akkulaufzeit und dem weiterhin fehlenden Ultrabreitband-Sensor.

Doch mit Blick auf die Größe ist das Google Pixel 8 für mich mit die beste Wahl bei kompakten Android-Smartphones. Was auch daran liegt, dass es in dieser Klasse kein Modell gibt, was noch Android 21 bekommt. Ja, es gibt Updates bis 2030.

Ich kann das Google Pixel 8 auch für 800 Euro empfehlen, aber es gibt bei Google auch immer wieder gute Deals für die Pixel-Reihe und wem das aktuell noch etwas zu viel ist, der kann auch noch warten. Die beste Android-Alternative in dieser Größe wäre das Samsung Galaxy S23, aber das ist sogar noch einen Hauch teurer.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->