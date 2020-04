Google Pixel Buds: Bestellungen storniert

In den letzten Tagen gab es einige Meldungen bezüglich der Google Pixel Buds, denn es deutete sich an, dass sie bald verfügbar sein werden. Sie wurden erst bei mehreren Händlern entdeckt und dann gab es noch die Info, dass es schon im April losgehen könnte. Doch ein Händler hat nun alle Bestellungen storniert.

-->

Wie 9TO5Google berichtet, teilte der Händler mit, dass es sich um einen Fehler handelte. Die Google Pixel Buds gibt es noch nicht zum Vorbestellen und daher hat man alle Bestellungen storniert. Vermutlich hat Google die Meldungen in den Medien mitbekommen und die Sache nun kurzerhand beendet.

Thank you for your recent order on our website. We are writing to update you on your recent order of the Google Pixel Buds – GA01470-US.

We mistakenly put this product on our website and they are not available for pre-order. As a result, we have cancelled your order.