Google Pixel Buds bei Händlern gelistet

Google präsentierte Ende 2019 eine komplett kabellose Version der Pixel Buds, nannte aber kein konkretes Datum. Es hieß nur: Frühjahr 2020. Danach wurde es ruhig. Doch in den letzten Wochen gab es immer mal wieder ein Lebenszeichen, sie tauchten unter anderem bei der Bluetooth SIG und FCC auf. Ein Marktstart könnte bald anstehen.

Google Pixel Buds: Marktstart steht wohl bevor

Darauf deuten nun auch neue Einträge bei ersten US-Händlern hin, die 9TO5Google aufgezählt hat. Es handelt sich aber vermutlich noch um Platzhalter, denn es gibt kein konkretes Datum und ein Händler hat alte Spezifikationen eingepflegt. Hat Google aber womöglich schon die ersten Händler informiert, dass es bald losgeht?

Die Google I/O 2020 im Mai wäre ein guter Zeitpunkt für einen Marktstart gewesen, aber das Event wurde mittlerweile komplett abgesagt. Vermutlich wird Google die Pixel Buds also einfach so in den nächsten Wochen (Tagen?) auf den Markt bringen.

Nur bei einer Sache bin ich mir weiterhin unsicher: Kommen die Google Pixel Buds zum Start auch nach Deutschland? Die deutsche Produktseite im Google Store ist seit der Ankündigung online, aber Google ist nicht unbedingt für einen weltweiten Marktstart von solchen Produkten bekannt. Mal schauen, wie es bei den Pixel Buds aussieht.

