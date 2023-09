Google Pixel Watch: Das neue Band sieht seltsam aus

Die Google Pixel Watch 2 steht in ein paar Tagen an und wir bekommen nicht nur immer mehr Gerüchte, bei Google hat man die neue Smartwatch auch schon selbst gezeigt. Bei 9TO5Google hat man jetzt noch ein neues Band für Herbst entdeckt.

Das neue „Metal Slim Strap“ sieht aber in meinen Augen schon etwas seltsam aus und sowas muss man vielleicht „in echt“ sehen, aber auf diesem Bild wirkt das nicht schön. Die Google Pixel Watch ist klein, das Band muss unglaublich schmal sein.

Da sich Google aber in die zweite Generation der Pixel Watch begibt, wird auch das Portfolio an neuen Bändern langsam wachsen. Ein weiteres Armband präsentierte man ja bereits im Juli so ganz nebenbei in einem Werbeclip. Über Geschmack kann man aber am Ende nicht streiten, es gibt sicher einige Menschen, denen das gefällt.

Neuer Fitbit-Tracker soll Google-Apps bekommen Das Fitbit Charge wurde das letzte Mal vor etwa zwei Jahren aktualisiert, doch es hat eine Zukunft im Lineup von Google und ein Fitbit Charge 6 soll bald offiziell gezeigt […]15. September 2023 JETZT LESEN →

-->