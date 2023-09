Google nennt neue Details zu Pixel Watch 2

Google hat kurz vor dem Apple Event damit begonnen, die neuen Pixel-Produkte zu zeigen und erste Details zu nennen. Heute haben wir ein neues Video der Google Pixel Watch 2 für euch und dieser „Sneak Peak“ bringt auch neue Details mit sich.

Optisch sieht die Google Pixel Watch 2 fast identisch auf den ersten Blick aus, aber man sieht ein paar Unterschiede im Detail. Die Krone sieht zum Beispiel anders aus, doch am auffälligsten ist die neue Rückseite, denn da gibt es einen neuen Sensor:

Google nennt außerdem eine IP68-Zertifizierung auf der Rückseite, diese gab es bei der ersten Pixel Watch noch nicht. Und das könnte tatsächlich Aluminium als Material sein, es gab ja das Gerücht, dass sich Google von Edelstahl trennen wird.

Ich bin gespannt, wie sich die Smartwatch von Google entwickelt, auch wenn es da weiterhin eine Sache gibt, die mir fehlt: Eine größere Version. Diese deutet sich im Moment nicht an, weder in der Gerüchteküche, noch in den Teasern von Google.

