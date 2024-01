Google Pixel Watch und Pixel Watch 2: Januar-Sicherheitsupdate veröffentlicht

Nachdem die Pixel-Smartphones aus dem Hause Google bereits Anfang Januar das Januar-Sicherheitsupdate erhalten hatten, folgt nun eine entsprechende Version für die Pixel Watch und die Pixel Watch 2. Wie bei den letzten Updates liegt der Schwerpunkt laut Release Notes wieder auf dem Sicherheitsaspekt, neue Funktionen sind nicht enthalten.

Das Update trägt die Versionsnummer TWD9.240105.004.A1. Es wird ab sofort ausgerollt, sollte aber bereits weitgehend verfügbar sein.

Über sicherheitsrelevante Anpassungen und Änderungen für den Monat Januar informiert der neu eingeführte Sicherheitsbericht speziell für die Wear OS Plattform. Es wird genau eine geschlossene Sicherheitslücke mit der CVE-Informationsnummer 2023-33085 erwähnt, diese wird als „hoch“ eingestuft.

