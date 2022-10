Google Pixel Watch: Es gibt eine Update-Garantie für Wear OS

Google präsentierte gestern die Pixel Watch und bei einer eigenen Smartwatch stellen sich vielleicht einige die Frage: Gibt es da auch eine Update-Garantie? Die kennt man so immerhin von den Pixel-Smartphones. Ja, es gibt eine Garantie.

Google Pixel Watch mit Update-Garantie

Ich weiß nicht, ob ich das während der Keynote gestern verpasst habe, ich wollte aber eigentlich extra aufpassen. Jedenfalls findet man im Support-Bereich für die Watch eine Angabe: Softwareupdates garantiert bis mindestens Oktober 2025.

Die Google Pixel Watch bekommt also drei Jahre lang Updates für Wear OS. Ist das gut oder schlecht? Es ist okay. Samsung liegt – wie bei den Smartphones – auch hier vor Google, denn die Galaxy Watch bekommt vier Jahre lange Updates.

In der Welt der Wear OS-Uhren ist das nicht schlecht, aber ich bin der Meinung, dass sich Google doch an der Spitze befinden sollte, immerhin entwickelt man die Software. Das „mindestens“ gibt Hoffnung, dass noch mehr Updates kommen.

Bisher ist aber noch unklar, was das genau für die Versionen bedeutet. Letztes Jahr kam Wear OS 3, mittlerweile sind wir bei Wear OS 3.5. Und Wear OS 4 ist noch nicht in Sicht. Bei Smartwatches läuft das also anders als bei Smartphones ab.

Google Pixel Watch könnte bald das Apple iPhone unterstützen Eigentlich war Android Wear so ausgelegt, dass man Smartwatches mit Android und iOS nutzen kann. Das OS, welches Google seit ein paar Jahren bekanntlich Wear OS nennt, ist das immer noch - aber es liegt am Ende an den Herstellern.…6. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->