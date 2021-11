Das faltbare Google Pixel wird kein Kamera-Flaggschiff

Mit dem Google Pixel 6 (und vor allem Google Pixel 6 Pro) gab es in diesem Jahr ein ordentliches Upgrade für die Kameras. Nicht nur mit einem neuen Hauptsensor, sondern auch mit einem sehr guten Zoom, der eine Periskop-Kamera nutzt.

Das faltbare Google Pixel, welches für Anfang 2022 im Raum steht und vielleicht mit Android 12L kommt, kann da nicht mithalten. Genau genommen nutzt Google für dieses Modell laut 9TO5Google die alte Hardware von 2020 bei der Kamera.

Google Pixel Fold mit Pixel 5 Kamera

Das bedeutet, dass wir zwar eine gute Kamera bekommen, immerhin macht das Pixel 5 weiterhin sehr gute Fotos, aber eben kein Kamera-Flaggschiff. Das dürfte daran liegen, dass die alten Sensoren kleiner sind und Dicke hier sehr wichtig ist.

Untersuchungen der Kamera-APK von Google deuten also folgendes Lineup für die Kameras im Google Pixel Fold (nennen wir es einfach mal so, es hat intern wohl den Codenamen „Pipit“) an. Bedenkt aber, dass das noch nicht offiziell bestätigt wurde.

12,2 Megapixel Hauptsensor (Sony IMX363)

12 Megapixel Ultraweitsensor (Sony IMX386)

Zwei Frontkameras mit 8 MP (Sony IMX355)

Eine Frontkamera befindet sich auf der Innenseite und eine auf der Außenseite. Wir kennen den Formfaktor noch nicht, aber es stand. mal im Raum, dass ein Foldable in die Richtung des Samsung Galaxy Fold geht – vielleicht kommen auch zwei.

Ein schlechteres Kamera-Setup bei den Foldables ist durchaus üblich, das kennen wir auch von Samsung oder Huawei. Das heißt nicht, dass diese Geräte schlechte Fotos machen, aber die Hersteller verzichten oft auf die großen Hauptsensoren, da diese eben dick sind und man bei einem Fold keinen dicken Kamerabuckel will.

