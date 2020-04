Google Play Store: Android-Apps mit Lehrer-Badge

Google möchte den Eltern dabei helfen, dass sie Inhalte im Play Store besser für ihre Kinder einordnen können und bei der Anzahl an Android-Apps und Android-Spielen einen besseren Überblick bekommen. Daher gibt es im Familienbereich des Google Play Store einen neuen Fokus auf Inhalte für Kinder.

Google Play Store mit Lehrer-Badge

Wie Google im hauseigenen Blog mitteilt, werden dort auch Apps zu finden sein, die „Teacher approved“ sind und ein entsprechendes Badge bekommen. Das heißt: Diese Apps wurden nicht nur von Google, sondern auch von Lehrern überprüft.

Die von Lehrkräften zertifizierten Apps und Spiele im Google Play Store werden in den kommenden Tagen in den USA zu finden sein, Google will dieses Badge aber erst „in den kommenden Monaten“ global ausrollen. Die Auswahl an Inhalten soll stetig erweitert werden und man kann als Elternteil auch Feedback geben.

Laut Google hätte diese Neuerung eigentlich erst etwas später kommen sollen, doch das Feedback mit ersten Testern war positiv und da in der Corona-Krise viele Kinder bei ihren Eltern daheim sind und beschäftigt werden müssen, wollte man es schon jetzt an den Start bringen (dafür aber eben nur in den USA).

