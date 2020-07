Google Play Store mit neuen Icons

Google verteilt aktuell einen frischen Anstrich bei den Kategorien im Play Store. Es gibt einen überarbeiteten Aufbau und man hat auch die Icons ausgetauscht. Wie so oft ist die neue Optik bisher aber noch nicht bei allen Nutzern verfügbar.

Ich habe eben mal auf 2-3 Testgeräten mit Android geschaut, sehe die neue Optik mit den neuen Icons bisher aber noch nicht. Wie 9TO5Google berichtet, ist der neue Anstrich bei ihnen teilweise zu sehen, hier ein direkter Vergleich:

-->

Die neue Optik mit den überarbeiteten Icons findet man auch im Bereich für Kinder und Familien und natürlich wurde das Design für den Dark Mode angepasst:

Google ist dafür bekannt, dass man solche Änderungen testet und das nach und nach für alle Nutzer verteilt. Es gibt auch Fälle, in denen man sich dann aber in der Testphase gegen eine Änderung entscheidet und sie wieder zurückzieht. In diesem Fall rechne ich aber damit, dass das Design bald bei allen verfügbar sein wird.

