Google Play Store: Hinweise bei Updates verschwinden

Führt man im Google Play Store ein Update für eine Android-App durch, dann gibt es danach in der Regel auch einen Hinweis in den Benachrichtigungen, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde. Oder man kann sich dort auf Wunsch den Update-Vorgang in Form eines Balkens anschauen.

Der Hinweis nach einem erfolgreichen Update soll jedoch verschwinden, das hat Google gegenüber Android Police bestätigt. Zunächst ist man von einem Bug ausgegangen, doch es handelt sich um ein Feature. Es sieht aber nicht so aus, als ob Google einem die Wahl lässt (was auch nett gewesen wäre).

In den Android-Benachrichtigungen wird man jedenfalls schon bald kein „XY Apps wurden aktualisiert“ vom Google Play Store sehen. Finde ich gut, aber wird vielleicht nicht jedem gefallen. Wie gesagt, vielleicht wäre die bessere Option in diesem Fall, dass die Nutzer das selbst entscheiden können.

