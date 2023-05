Google sagt Hochwasser mit KI voraus – auch in Deutschland

Google weitet seinen Hochwasservorhersagedienst FloodHub auf 80 Länder aus, darunter auch Deutschland.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) werden für den Dienst Hochwasserprognosen für Flüsse erstellt und in Gebieten mit einer Gesamtbevölkerung von 460 Millionen Menschen weltweit angezeigt. Regierungen, Hilfsorganisationen und Bürger erhalten laut Google „bis zu sieben Tage im Voraus“ wichtige Informationen, um sich auf mögliche Hochwasserereignisse vorzubereiten.

Die KI-Technologie nutzt öffentlich zugängliche Datenquellen wie Wettervorhersagen und Satellitenbilder, um die Wassermenge in Flüssen vorherzusagen und zu bestimmen, welche Gebiete betroffen sein werden. Google plant zudem, akute Hochwasservorhersagewarnungen in der Google Suche und Google Maps auszubauen, um Nutzer in Krisensituationen zu unterstützen.

