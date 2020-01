Google Stadia: Erste Pläne für 2020

Das Stadia-Team von Google kommunizierte diese Woche die ersten Pläne für 2020 und dazu gehört unter anderem der Plan, dass man in diesem Jahr über 120 neue Spiele hinzufügen wird. Und im ersten Halbjahr 2020 sollen sogar 10 exklusive Spiele zu Stadia kommen, welche sagt man nicht.

Im ersten Quartal 2020 will Google 4K-Gaming über das Web ermöglichen, es soll mehr Assistant-Funktionen im Web geben, man soll kabellos mit dem Stadia Controller im Web spielen können und wir werden neue Android-Smartphones sehen, die Stadia unterstützen, so das Stadia-Team in einem Eintrag.

Es gibt große Pläne für 2020 und man möchte bis Ende des Monats die Pläne für den Februar bekannt geben. Das kostenlose Angebot von Stadia hat man aber nicht erwähnt, der Fokus liegt derzeit auf Stadia Pro. Stadia Base soll weiterhin Anfang 2020 kommen, da müsste es also auch bald neue Details geben.

