Google Suche: Mobile Seite bekommt ein neues Design

Google hat die Designerin Aileen Cheng an einem neuen Design für die mobile Suche arbeiten lassen, welches man jetzt passend zum neuen Jahr verteilen möchte. Das neue Design für die Google Suche soll nach und nach kommen.

Laut Google wollte man sich mit dem neuen Design auf die Inhalte konzentrieren, der Text soll besser zu lesen sein, es gibt weniger Schatten, Farben sollen genau das hervorheben, was wichtig ist und das neue Design ist etwas „runder“.

If you look at the Google logo, you’ll notice there’s a lot of roundness to it, so we’re borrowing from that and bringing it to other places as well. That form is already so much a part of our DNA. Just look at the Search bar, or the magnifying glass.