Die Google Suche geht zurück zu den Wurzeln

Vor ein paar Jahren führte Google das endlose Scrollen bei der Google Suche bei Smartphones ein, was ein Jahr später auf dem Desktop landete. Dieses Konzept kannte man bis dahin eher von sozialen Netzwerken, wie Instagram oder Twitter.

Man scrollt also runter und es laden immer wieder neue Inhalte. Doch das kam bei der Google Suche nicht so gut an, daher streicht man es wieder. Desktop-Nutzer sehen schon ab heute die klassischen Seitenzahlen und ein „Weiter“ ganz unten.

Ab sofort darf man also wieder einzelne Seiten bei der Google Suche durchstöbern und laut Google wird das bei der mobilen Suche ebenfalls in den nächsten Monaten zurückkommen. Für die einen eine eher gute, für andere eine schlechte Nachricht.

