Google überrascht mit Pixel-Ankündigung

Google hat überraschend zu einem Event am 13. August eingeladen und wird uns dort Neuigkeiten rund um KI, um Android und Pixel-Hardware zeigen. Es ist das jährliche Made by Google-Event, nur deutlich früher.

Normalerweise lädt Google im Oktober ein, damit ist man in diesem Jahr deutlich früher mit dem Event an der Reihe. Man darf davon ausgehen, dass Pixel 9 und Co. in diesem Jahr auch früher erhältlich sein werden.

Außerdem wird die neue Hardware in der Regel mit der neuen Android-Version ausgeliefert, wir werden also vermutlich vor dem 13. August bereits Android 15 als Update sehen. Die Details findet ihr dann bei uns.

-->