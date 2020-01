Google: Telefon-App für Android bald mit Recorder

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung die Runde, dass Xiaomi nun mehr auf die Google-Apps setzen wird und unter anderem eine App nicht mehr bei uns in Deutschland vorinstalliert sein wird: Die Telefon-App von Xiaomi. Diese hatte aber ein Feature, was Google nicht hat: Einen eingebauten Recorder.

Nun sieht es so aus, als ob Google diesen nachreichen wird (vielleicht auch als Reaktion auf den Schritt von Xiaomi). Den Hinweis dazu findet man im Code der aktuellen Version der Telefon-App für Android. Google testet diese Funktion also und könnte sie in den kommenden Wochen für alle verteilen.

Entdeckt wurde der Hinweis in Version 43.0.289191107, wobei Google selbst noch nicht darüber gesprochen hat. Falls man sowas überhaupt tut, so ein Feature kann durchaus auch mal ohne große Ankündigung verteilt werden. Wir werden das jedenfalls beobachten und euch hier entsprechend informieren.

