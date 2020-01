Nearby Sharing: Google plant AirDrop-Alternative für Android

Google arbeitet seit einer Weile an einer AirDrop-Alternative für Android, die wir bisher als Fast Share kannten. Was ist AirDrop? Es handelt sich dabei um ein Feature von Apple, mit dem man bequem Dateien zwischen Apple-Geräten verschicken kann. Nun soll es sowas auch für Android-Smartphones geben.

Google arbeitet an „Nearby Sharing”

Wie man bei den XDA Developers berichtet, wird das Feature mittlerweile jedoch „Nearby Sharing“ genannt. Entdeckt hat man es in Version 20.1.03 der Google Play Services, was bedeutet, dass es bald kommen könnte. Vielleicht wird es ein Teil der kommenden Features von Android R alias Android 11.

-->

Was in diesem Zusammenhang vielleicht noch interessant ist: Xiaomi, Oppo und Vivo arbeiten ebenfalls gemeinsam an einer ähnlichen Lösung. Sollte Google das Feature jedoch im Laufe des Jahres mit Android 11 einführen, dann wäre das eher überflüssig, da Google alle Android-Smartphones versorgen kann.

Bei Nearby Sharing wird erst eine kurze Verbindung via Bluetooth aufgebaut und Dateien werden dann über eine WLAN-Verbindung verschickt. Ich nutze das sehr oft bei meinen iOS-Geräten und würde es begrüßen, wenn Google das Feature nativ in Android implementiert. Wir werden das weiter beobachten.

Android 11: Google plant wohl mehr Platz für Videos ein Android besitzt aktuell ein Limit von 4 GB bei den Videos, wird dieses erreicht, dann wird der erste Part des Videos gespeichert und ein weiterer Part gestartet. Beim Pixel 4 kann man so zum Beispiel knapp 12 Minuten lang ein…27. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->