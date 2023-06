Google und Android-Tablets: Das ist erst der Anfang

Google hat mit dem Pixel Tablet wieder ein eigenes Android-Tablet auf den Markt gebracht und passend dazu gab es letzte Woche eine kleine Fragerunde, die auch einige Fragen mitbrachte, die ich mir stelle – leider nicht immer gute Antworten.

So gab Google an, dass es kein Face Unlock geben wird, weil die Frontkamera zu schlecht sei, daher ist das Pixel Tablet im Dock auch keine Nest-Sicherheitskamera.

Google plant weitere Funktionen für den Hub-Modus, es ist neues Zubehör (da gab es ja ein Gerücht) in Planung, aber die Frage, warum es keine LTE-Version gibt, hat man nicht wirklich beantwortet. Sonst war man offen, hier gab es diese Antwort:

Pixel Tablet is focused on a great tablet experience in the home, where tablets are used the most (though they’re great on the go too, from airplanes to coffee shops with wifi).