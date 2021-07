Google und Wear OS: Nur ca. 40 Millionen verkaufte Smartwatches

Qualcomm will mehr Druck bei den Wearables machen und hat nicht nur eine neue Plattform für Entwickler und Hersteller angekündigt, gestern gab es auch noch die Nachricht, dass ein neuer Chip (vermutlich noch für 2021) geplant ist.

Wear OS: Kein großer Erfolg bisher

Die Snapdragon Wear-Chips sind eigentlich die einzigen Chips, die für Uhren mit Wear OS genutzt werden und da ist es doch interessant zu wissen, dass Qualcomm bisher ca. 40 Millionen Chips verkauft hat – seit dem Launch 2016.

Gut möglich, dass die Zahl der Smartwatches mit Wear OS darüber liegt, aber sie dürfte nicht stark davon abweichen. In den letzten Jahren wurden also in etwa 40 Millionen Smartwatches mit dem Betriebssystem von Google verkauft.

Apple dürfte alleine im ersten Halbjahr 2021 vermutlich schon mehr Modelle der Apple Watch verkauft haben und da wundert es nicht, dass immer mehr Anbieter in den letzten Jahren aus dem Wear OS-Markt komplett ausgestiegen sind.

Wear OS: Kaum von Google gepflegt

Gründe gibt es viele. Qualcomm hat sich bei der Hardware wenig Mühe gegeben, Google hat Wear OS (früher Android Wear) oft lieblos behandelt und viele Android-Hersteller haben dann versucht ihre eigene Plattform zu entwickeln.

Wird sich das jetzt ändern? Ich hoffe es, denn die Apple Watch benötigt definitiv mehr Konkurrenz. Google und Samsung können diese gemeinsam bieten und ich hoffe, dass dann Hersteller wie OnePlus und Co. auch damit aufhören ihr eigenes OS zu entwickeln, welches (für mich) noch weit von „smart“ entfernt ist.

Google zeigt mit Android für Smartphones, dass sie es können, wenn sie wollen. Nun wird es Zeit, dass sie das auch bei den Smartwatches zeigen und im besten Fall auch die Tablets nicht vergessen. Das Stichwort lautet „Ökosystem“ und da kann Android nicht mehr mit den Plattformen von Apple mithalten.

