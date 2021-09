Google will Inhalte von Instagram und TikTok in der Suche

Wenn man einem exklusiven Bericht von The Information glaubt, dann möchte Google in Zukunft nicht nur Videos von YouTube oder Vimeo in der Suche sehen, sondern auch verstärkt welche von sozialen Netzwerken wie eben Instagram.

Angeblich hat Google jetzt das Gespräch mit ByteDance (TikTok) und Facebook (Instagram) gesucht, um deren Inhalte in der Suche anzuzeigen. Google wollte das auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren (oft ein gutes Zeichen).

Von diesem Schritt könnten die Plattformen profitieren, denn die Sichtbarkeit der Inhalte bei Google wäre deutlich größer und bei Instagram und Co. findet man in der Google Suche oft nur Re-Uploads bei YouTube – auch nicht so optimal.

Google würde also neue Inhalte bekommen, die Menschen weiterhin zur Suche bei Google treiben, und die Netzwerke ihre Reichweite erhöhen. Es gab auch schon eine kurze Testphase im letzten Dezember, um das einfach mal zu testen.

