Gothic II Complete Classic: THQ Nordic bringt weiteren Gothic-Teil für Nintendo Switch

Nachdem das österreichische Entwicklerstudio THQ Nordic Anfang August den Rollenspiel-Klassiker Gothic 1 Classic für die Nintendo Switch offiziell angekündigt und vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, können sich Gothic-Fans erneut freuen: Auch der zweite Teil wird seinen Weg auf die Nintendo Switch-Plattform finden.

Gothic II Complete Classic: Mehr Gothic ist immer gut

Der zweite Teil baut auf dem ersten auf und bietet laut THQ Nordic mehr als 100 Missionen, eine detaillierte und lebendige Welt, über 200 Waffen und Zaubersprüche sowie die Freiheit, den Verlauf der Geschichte selbst zu bestimmen.

Nach ersten Informationen wurde das Spiel bis auf eine angepasste Steuerung und eine neue Benutzeroberfläche ohne große Verbesserungen und Anpassungen direkt auf die Nintendo-Konsole portiert, ähnlich wie bei der Umsetzung von Gothic 1 Classic. Weitere Einzelheiten werden voraussichtlich bekannt gegeben, wenn das Veröffentlichungsdatum näher rückt.

Gothic 2 Classic erscheint am 29. November für die Nintendo Switch-Plattform. Der Preis wird mit 29,99 Euro angegeben. Das Spiel enthält die Erweiterung Night of the Raven.

Die physische Version für den Einzelhandel wird wieder entweder über den offiziellen Online-Shop von THQ Nordic oder über den österreichischen Spielehändler Gameware vertrieben.

