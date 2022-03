Graue Flecken: Telekom und Vodafone teilen sich das Mobilfunknetz

Wie die Deutsche Telekom und Vodafone aktuell verkündet haben, wurden im Bereich Mobilfunk über 2.000 „graue Flecken“ erschlossen. Möglich macht dies das „Network Sharing“.

Vor einem Jahr haben Vodafone und Telekom vertraglich vereinbart, deutlich mehr als 3.000 sogenannte graue Flecken zu erschließen – vor allem in ländlichen Regionen. Heute verkünden die Telekommunikationskonzerne: Die Partner haben bisher über 2.000 graue Flecken geschlossen. Am jeweiligen Standort bieten die Betreiber allen Kunden im Ergebnis 4G-Zugänge auf dem 800-MHz-Frequenzband.

Bei grauen Flecken handelt es sich um Mobilfunk-Standorte, an denen bislang nur ein Anbieter seine Kunden mit schnellem LTE-Netz versorgt. Die Kunden des anderen Anbieters hingegen lebten hier bislang in einem LTE-Funkloch. Mit Network Sharing können in diesen „ausgewählten Gebieten“ nun auch Kunden des jeweils anderen Anbieters das Netz nutzen.

Mobilfunk-Stationen werden geöffnet

Die Zusammenarbeit beruht auf folgender Vereinbarung: Vodafone und Telekom öffnen jeweils eine gleiche Anzahl von Mobilfunk-Stationen auch für die Kunden des Kooperationspartners. Bis zum Sommer wollen Vodafone und die Telekom die vereinbarte Schließung der grauen Flecken „vielerorts“ abschließen.

Der eigenständige Netzausbau der Unternehmen ist von der Vereinbarung nicht betroffen. Auch in Zukunft soll Network Sharing auf ausgewählte ländliche Gebiete beschränkt bleiben, um kleinste Versorgungslücken zu schließen.

