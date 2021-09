Great Wall Motors: Autohersteller aus China startet in Deutschland

Die Autohersteller aus China haben Europa als Markt für sich entdeckt und nun kommt ein Unternehmen nach dem anderen, welches mit elektrischen Modellen angreifen möchte. Laut Reuters wird Great Wall Motors nächstes Jahr dabei sein.

GWM möchte ab 2022 in Europa starten und Deutschland macht den Anfang, daher hat man sich die IAA in München für diese Ankündigung ausgesucht. Ab Ende 2021 wird man aber zunächst mit einem Plug-In-Hybrid bei uns starten.

Dieser nennt sich WEY Coffee 01 und WEY ist eine Untermarke von GWM, bei der noch weitere Modelle folgen sollen. Kommendes Jahr will man dann auch den ORA Cat bei uns anbieten, das ist ein kompaktes Elektroauto (etwa Golf-Größe).

Der WEY Coffee 01 (Bild in der Mitte) ist ein Hybrid-SUV mit 331 kW (450 PS) und einem doch recht großen Akku (41 kWh) für bis zu 150 km Reichweite. Der ORA Cat (Bild am Anfang) kommt auf 126 kW (171 PS) und bei uns in zwei Akkugrößen: 49 kWh für bis zu 300 km Reichweite und 63 kWh für bis zu 400 km Reichweite.

GWM greift den VW ID.3 und Co. an

Der kompakte Elektro-Flitzer startet bei etwa 30.000 Euro und soll Modelle wie den Renault Zoe oder VW ID.3 ärgern und der Hybrid-SUV wird bei uns um die 50.000 Euro starten und soll einige Kunden von den Premium-Hybrid-Autos weglocken.

Great Wall Motors ist einer der größten Autohersteller aus China, man betreut hier mehrere Untermarken. WEY konzentriert sich auf Premium-Kunden und ORA ist die neue Marke für Elektroautos. Global gibt es allerdings auch noch mehr Marken.

