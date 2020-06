Greyhound ab 10. Juli bei Apple TV+

Wir haben bereits darüber berichtet, dass der Film „Greyhound“ von und mit Tom Hanks bei Apple TV+ starten wird und jetzt gibt es auch ein Datum: 10. Juli.

Apple hat auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Apple TV+ einen neuen Trailer mit der Info veröffentlicht. Der Film war eigentlich für die Kinos gedacht und sollte in den USA am Vatertag (21. Juni) erscheinen, aber das mit den Kinos ist in der Krise so eine Sache und daher hat sich Apple den Film für TV+ geschnappt.

Wer das Abo von Apple TV+ abgeschlossen hat (oder noch das kostenlose Probe-Jahr nutzt), der kann den Film kostenlos schauen. Der Trailer sieht ganz okay aus, aber ich muss gestehen, dass ich Hollywood-Kriegsfilme aus US-Sicht mittlerweile größtenteils langweilig finde. Da warte ich zunächst die Bewertungen ab.

